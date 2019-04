Mann vor Lokal in Sölden aufgelauert und zusammengeschlagen

Sölden – Ein 26-jähriger Einheimischer wurde in den frühen Morgenstunden am Sonntag vor einem Lokal in Sölden verprügelt. Der Mann war wegen einer vorangegangenen Auseinandersetzung von Security-Mitarbeitern gegen 6 Uhr aus dem Lokal verwiesen worden. Als der 26-Jährige durch die Hintertüre nach draußen wollte, wurde er von einem 22-jährigen Türken und zwei weiteren Personen bereits erwartet. Der Türke schlug mehrmals mit der Faust auf den 26-Jährigen ein und verletzte ihn dadurch unbestimmten Grades. Der Türke wird angezeigt. (TT.com)