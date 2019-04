Innsbruck – Am Sonntag kurz vor Mitternacht brach ein Rumäne in einen Lebensmittelmarkt in Innsbruck ein. Dabei löste er allerdings den Alarm aus. Als eine Polizeistreife am Tatort eintraf, war der Einbrecher zwar schon wieder verschwunden.

Die Beamten konnten den Mann allerdings in unmittelbarer Nähe des Marktes dingfest machen. Der 35-Jährige – er hatte das Diebesgut noch bei sich – wurde festgenommen. Weitere Erhebungen sind laut der Polizei im Gange. (TT.com)