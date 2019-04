“Angehörige in Haft“: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Wien — Die Polizei warnt vor einer an sich nicht neuen Betrugsmasche. Die Telefonbetrüger suchen Rufnummern und Namen aus dem Telefonbuch, rufen — meist am Festnetz — an und geben sich als Polizeibeamte bzw. Kriminalbeamte aus. Sie behaupten, dass ein naher Angehöriger — wie zum Beispiel die Tochter — in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nun in Haft sei. Unter dem Vorwand, dass die Versicherung abgelaufen wäre, fordern die dreisten Täter die sofortige Bezahlung eines größeren Geldbetrages als angebliche Kaution.

Vermutlich um ihre Geschichte zu untermauern, ist bei den Telefonaten im Hintergrund häufig ein weinerliche Frauenstimme zu hören, bei der es sich angeblich um die „inhaftierte Angehörige" handeln soll. (TT.com)