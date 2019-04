Fahrkartenautomat am Bahnhof St. Jodok eingeschlagen

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag Mittag am Bahnhof in St. Jodok den Metallsockel eines ÖBB-Ticketautomaten eingeschlagen. Die Tatwaffe wurde laut Polizei in unmittelbarer Nähe im Gras gefunden, die Fahndung nach dem Täter blieb bisher jedoch ohne Ergebnis. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei im niederen vierstelligen Bereich. (TT.com)