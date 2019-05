Verdächtiger nach brutalem Raub ausgeforscht, aber Opfer weg

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Nach dem brutalen Raub in der Nacht zum Mittwoch in der Innsbrucker Innenstadt sind die Ermittlungen der Kripo vorerst ins Stocken geraten. Aber nicht wegen Erfolglosigkeit, im Gegenteil: Die Beamten konnten bereits nach kurzer Zeit einen Verdächtigen ausforschen. Allerdings ist ihnen das Opfer abhandengekommen. Trotz seiner schweren Verletzungen ist der Mann aus der Innsbrucker Klinik „geflüchtet“. Sein weiterer Aufenthaltsort war zunächst unklar.

Noch wenige Stunden vor seinem Verschwinden lag das Opfer hilflos in der Andreas-Hofer-Straße am Gehsteig. Wie Beamte der Polizeiinspektion Innere Stadt vom Verletzten erfuhren, ist er am Feiertag gegen fünf Uhr von zwei unbekannten Männern niedergeschlagen und beraubt worden. Mit seiner Herren-Handtasche ergriffen die zunächst unbekannten Täter die Flucht in Richtung Südring. Das Duo erbeutete weiters die Geldtasche mit etwa 50 Euro und das Handy des Opfers. Bei den Männern dürfte es sich um Südländer handeln.

Das Opfer, dessen Nationalität zunächst unklar war, wurde inzwischen in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Verletzungen schlimme­r waren als zunächst angenommen: Der Mann hatte bei der Attacke eine Hirnblutung erlitten.

Während das Opfer im Krankenhaus behandelt wurde, übernahmen Kripo-Beamte die Ermittlungen. Schon bald konnten die Kriminalisten einen Verdächtigen namhaft machen. Um das Ermittlungsergebnis abzusichern, sollte der Klinik-Patient den mutmaßlichen Täter anhand eines Fotos identifizieren. Doch daraus wurde nichts: Als die Beamten am Mittwochabend dem Verletzten im Krankenhaus einen Besuch abstatten wollten, war dieser wie vom Erdboden verschluckt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann die Klinik im Lauf des Tages ohne Abmeldung verlassen.

Der weitere Aufenthaltsort des Verletzten blieb zunächst im Dunkeln. Was vor allem daran liegt, dass das Opfer offenbar keine Wohnung besitzt. Der Mann ist nach Erkenntnissen der Polizei obdachlos, hinter seiner Meldeadresse verbirgt sich eine Sozialeinrichtung.