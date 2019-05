Harte Zeiten für Straftäter in Tirol: Aufklärungsquote auf Höchststand

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Anzahl der Straftaten mit einem Minus von 3,5 Prozent im Sinkflug, die Aufklärungsquote auf Rekordkurs – kein Wunder also, dass die Laune bei der Präsentation der Tiroler Kriminalstatistik mehr als gut war. Einer strahlte besonders: Innsbrucks Polizeikommandant Martin Kirchler: nicht nur über den Rückgang der Straftaten um 2,9 Prozent (von 13.202 im Jahr 2017 auf 12.809 im Vorjahr), sondern vor allem wegen der Aufklärungsquote. Ausgerechnet Innsbruck, vor elf Jahren mit einer Klärungsrate von gerade einmal 38 Prozent Tiroler Bezirksschlusslicht und Polizeisorgenkind, glänzt jetzt mit einem Rekordergebnis. 60,1 Prozent der Straftaten konnten im Vorjahr einem Täter zugeordnet werden: so viele wie noch nie in Innsbruck und mehr als im Tiroler Durchschnitt. Wobei dieser „Durchschnitt“ mit 58,6 Prozent ebenfalls Rekord bedeutet. „Ein historisches Ergebnis“, freut sich auch Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Zum Vergleich: 2008 lag die tirolweite Klärungs­rate bei gerade einmal 44,3 Prozent.

Eine zufällige Entwicklung? Keineswegs, erklärt Kirchler. Innsbrucks Polizeichef macht mehrere Gründe für die Rekordquote verantwortlich. Die Basis für die Ermittlungserfolge sei die „hochprofessionelle Tatortarbeit“. Auch bei kleinen Delikten werden winzige Spuren an unmöglichen Orten sichergestellt. Weiters führt Kirchler die „professionelle erkennungsdienstliche Behandlung“ an. Anders ausgedrückt: Auch die Fingerabdrücke von Kleinkriminellen werden nicht nur registriert, sondern mit Computerhilfe mit den Spuren von unbekannten Tätern verglichen. So stellt sich beispielsweise heraus, dass Herr Ladendieb auch für zwei bislang ungeklärte Einbrüche verantwortlich ist. Die zunehmende Anzahl von Überwachungskameras im Innsbrucker Stadtgebiet spielt ebenfalls eine Rolle – immer mehr Bereiche und damit auch Tatorte werden von Kameras erfasst. „Wir lassen keine Möglichkeit aus, um an die Filme zu gelangen“, schildert der Innsbrucker Polizeichef. Nicht selten kommen die Kriminalbeamten so zu Aufnahmen von Tätern.

Das von Kirchler beschriebene Erfolgsrezept ist keine Innsbrucker Erfindung, sondern auch für die stetig verbesserten Aufklärungsquoten in Tirol und ganz Österreich verantwortlich. In diesem Zusammenhang verweist Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, auf einen weiteren Aspekt: den stetigen Rückgang bei den Straftaten. So waren es 2008 noch fast 48.000 Delikte in Tirol, im Vorjahr nur noch 40.139. Ein Rückgang von über 16 Prozent. „Je weniger Delikte, desto besser die Aufklärungsquote“, sagt Pupp: „Weil den einzelnen Beamten mehr Zeit für die Bearbeitung der einzelnen Straftaten bleibt.“