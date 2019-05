33-jähriger Wilderer von Jäger in Telfs auf frischer Tat entdeckt

Telfs – Einen Wilderer hat die Polizei Freitagnacht im Großraum Telfs nach der Anzeige eines Jägers gefasst: Der Mann soll zuvor mit dem Jäger im Jagdgebiet Telfs-Mitte zusammengestoßen sein und diesen daraufhin mit einer Langwaffe bedroht haben. Danach sei er geflüchtet.

Eine großangelegte Fahndnung führte auf der Bucher Höher zum Erfolg: Im Kofferraum eines Lieferwagens saß der Gesuchte versteckt mit seiner Waffe. Er hatte sich von einem Freund abholen lassen.

Gamsbock im Wald erlegt

Es war gegen 20.50 Uhr, als der Jäger in seinem Jagdgebiet auf den Bewaffneten traf. Dieser soll zuvor mit seiner Langwaffe, ausgestattet mit Schalldämpfer, einen Gamsbock erlegt haben. Als der Jäger den 33-Jährigen zur Rede stellte, bedrohte ihn dieser angeblich mit der Waffe, was der Beschuldigte laut Polizei allerdings abstreitet. Gegen 22 Uhr wurde dann das Auto, in dem der Gesuchte versteckt saß, von einer Polizeistreife angehalten. Das Fahrzeug war in Richtung Seefelder Plateau unterwegs, wo der Mann wohnt. Er gab die Wilderei in einer Einvernahme zu. Seine Freundin hatte ihn mit dem Auto nach Telfs gefahren, wo er dann im Wald illegal auf die Jagd gegangen war.

Der erlegte Gamsbock wurde dem Jäger übergeben. Dem Wilderer droht jetzt ein Gerichtsverfahren – er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Außerdem wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. (TT.com)