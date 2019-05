Wehrhafter Zeuge drohte, auf Polizisten zu urinieren

Mit Blaulicht war eine Polizeistreife im Feber einem Raser durch ein Tiroler Tal gefolgt. Der Lenker war so schwer alkoholisiert, dass er nur gezielt gestoppt werden konnte. An der frischen Luft bemerkten die Beamten dann schnell, dass auch der Beifahrer des Promille-Lenkers wohl ordentlich „getankt" hatte. Eine Messung ergab über 1,6 Promille Blutalkohol. Als sich der Beifahrer dann auch noch zur Zeugenaussage ausweisen sollte, antwortete er, dass er nun dringendere — ja unaufschiebbare — Sorgen habe. Zum Beweis öffnete der 51-Jährige seinen Hosenreißverschluss und drohte dem Inspektor, ihn auf der Stelle anzuurinieren, wenn er ihn nicht zum nächsten Strauch ließe. Angesichts des Vorkonsums von 13 kleinen Bieren eine durchaus ernstzunehmende Drohung. Einen Widerstand gegen die Staatsgewalt nahm Richter Josef Geisler gestern am Landesgericht wegen geballter Fäuste und Zusammenkrümmens noch nicht an. Verteidiger Ferdinand Kalchschmid wies auf das tadellose Vorleben des Familienvaters hin. Eine Diversion über 1000 Euro nahm dann den letzten Druck aus der Amtshandlung. Nach dieser rannte der 51-Jährige ins nächste Lokal. Name: Sünderalm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aufgriffe von Führerscheinlosen häufen sich. Versuchen Lenker die Polizei auch noch mit Fälschungen zu täuschen, folgt später noch ein Prozess wegen Besitzes und Fälschung besonders geschützter Urkunden. Wie bei einem Türken, der sich einen polnischen Führerschein gegen Bares im Internet bestellt hatte. Von 2016 bis Feber eine günstige Lösung für den — ehemaligen — Paketfahrer. Jetzt kam es mit 2400 Euro Strafe am Landesgericht aber doch recht teuer. (fell)