„Colonia Dignidad“: Ermittlungen gegen Sektenarzt eingestellt

Düsseldorf – Die Ermittlungen gegen Hartmut Hopp, einst Arzt der berüchtigten Sekte „Colonia Dignidad“ in Chile, sind in Deutschland eingestellt worden. Es habe sich trotz erheblichen Aufwands kein hinreichender Tatverdacht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt Krefeld am Dienstag mit.

Konkrete Hinweise auf Hopps Mitwirkung an Straftaten seien nicht festzustellen gewesen, erklärte Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Siebeneinhalb Jahre lang hatte die Behörde gegen den inzwischen 74-jährigen Deutschen ermittelt.

Arzt in Chile rechtskräftig zu Haft verurteilt

Damals waren mehrere Strafanzeigen eingegangen. Hopp war Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch und Körperverletzung vorgeworfen worden, außerdem eine Beteiligung an der Ermordung chilenischer Regimegegner.

Der Mediziner hatte sich 2011 nach Deutschland abgesetzt, bevor eine in Chile gegen ihn verhängte fünfjährige Haftstrafe rechtskräftig wurde. Eine Opferanwältin hat bereits Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen angekündigt.

Systematische Verbrechen in abgeschirmten Areal

Die „Colonia Dignidad“ war 1961 rund 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile von deutschen Auswanderern aus Siegburg bei Bonn gegründet worden. In den folgenden Jahrzehnten kam es auf dem hermetisch abgeriegelten Areal zu systematischem Kindesmissbrauch.

Während der chilenischen Militärdiktatur (1973-1990) wurden dort zudem Regimegegner gefoltert und ermordet. Die Siedlung wurde später in Villa Baviera umbenannt.

Die Verbrechen der Sekte wurden auch in Filmen aufgearbeitet – zuletzt in „Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück“ mit Emma Watson und Daniel Brühl. (TT.com/APA/dpa)