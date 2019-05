Ein bisschen schneller ist straffrei: Radar und die Messtoleranz

Innsbruck – Messtoleranz: ein Begriff, den notorische Schnellfahrer von ihren Strafverfügungen kennen. Doch wie hoch diese Toleranz ist bzw. wie viel zu schnell straffrei bleibt, wissen die wenigsten. Und das soll auch so bleiben, meint Bernhard Knapp, Leiter der Landesverkehrsabteilung: „Wir wollen nicht, dass sich die Leute an den Toleranzwert herantasten.“ Die Gefahr ist allerdings gering. Vor allem, weil das Ausmaß der Nachsicht von zahlreichen Faktoren wie etwa dem Messgerät abhängt. Ein Radar ist beispielsweise „toleranter“ als eine Laserpistole. Aber auch der Ort bzw. der Geschwindigkeitsbereich spielen eine Rolle.

So ist es ein Unterschied, ob die erlaubte Höchstgeschwindigkeit über oder unter 100 km/h liegt. Unter Tempo 100 wird die Toleranz mit konkreten Zahlen definiert, darüber in Prozent. Wer beispielsweise in der Stadt die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschreitet, darf mit einem Toleranzabzug von fünf Stundenkilometern rechnen. Auf der Bundesstraße (Tempo 100 erlaubt) und der Autobahn beträgt die Toleranz fünf Prozent. Wer also 105 im Freiland fährt, hat noch nichts zu befürchten.

Das gilt aber nur, wenn der Schnellfahrer von einem Radargerät gemessen wird. Geraten Auto oder Motorrad ins Visier einer Laserpistole, schaut die Sache anders aus. Der Toleranzwert ist niedriger – drei km/h unter 100 bzw. drei Prozent darüber. Am besten kommen Eilige davon, wenn das Messgerät der (nicht geeichte) Tacho eines Polizeiautos ist. Dann gibt’s 15 Prozent Rabatt. Wird die rasante Fahrt mit der Videokamera dokumentiert, sinkt der Toleranzwert auf zehn km/h bzw. Prozent. So viel zur so genannten Messtoleranz.

Ob der Lenker letztendlich eine Strafverfügung erhält, hängt von einem weiteren Faktor ab. Und der heißt Straftoleranz. Die wird für jene wirksam, die die Höchstgeschwindigkeit vergleichsweise geringfügig überschreiten. Wer beispielsweise nach Abzug der Messtoleranz auf Bundesstraßen und Autobahnen maximal zehn km/h über der erlaubten Geschwindigkeit liegt, kann mit Milde rechnen. Das heißt, wer in einem Tempo-100-Bereich mit 115 km/h vom Radar geblitzt wird, hat Glück. Weil nach Abzug der fünf Prozent nur knapp 109 km/h übrig bleiben. Und dieser Wert befindet sich innerhalb der Straftoleranz. Wer hingegen mit Tempo 118 gemessen wird, war nach Abzug der Messtoleranz mit 112 km/h unterwegs. Somit wird Straftoleranz nicht wirksam. Liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit unter 100 km/h, beträgt die Straftoleranz nur fünf Stundenkilometer. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf den Tacho richten. Außerdem wird damit auch die Ungenauigkeit der Tachometer berücksichtigt. Aber aufpassen: Wenn Polizisten Temposünden vor Ort ahnden, liegt es in ihrem Ermessen, ob sie die Straftoleranz gewähren.

Fazit: Wer nicht zahlen will, sollte sich an die Tempolimits halten. Ein erfolgreiches Ausreizen der verschiedenen Toleranzen hängt von allzu vielen Variablen ab. (tom)