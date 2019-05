Italiener bestreitet Bestechungsversuch

Der Ausflug eines in Südtirol wohnhaften Süditalieners hatte letzten Sommer schon knapp nach der Staatsgrenze in einem Planquadrat geendet. Knapp ein Promille Alkohol wurden darauf im Blut des Kochs festgestellt. Als einer der Beamten mit dem Alkomat-Ausdruck zum Wagen kam und u. a. die Weiterfahrt untersagen wollte, stellte dieser fest, dass der Italiener weder Englisch noch Deutsch verstand. Per Google-Übersetzer wurden dem Italiener dann die weiteren Schritte der Amtshandlung mitsamt 900 Euro Sicherheitsleistung per Handy erläutert. Dieser zückte darauf ebenso sein Handy und gab ein: „Io pago ben.“ Auf Deutsch: „Ich zahle schon!“ Beim gestrigen Prozess um versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Widerstand gegen die Staatsgewalt musste nach Hinweis von Verteidiger Martin Corazza aber selbst Staatsanwalt Hannes Wandl feststellen, dass der Google-Übersetzer die Eingabe „ben“ als „bene“ auslegt und somit „Ich bezahle gut!“ übersetzt. Sonstige Gesten wären als Deutung einer Bankomatkarte zu werten gewesen. Zum nachfolgenden Widerstand zeigte sich der Angeklagte mangels Erinnerung jedoch faktisch geständig. Richterin Verena Offer entscheidet nach Einvernahme einer letzten Polizistin über den Google-Fall.

Obwohl fünfzehn Jahre Haft drohten, wollte sich gestern am Landesgericht ein Kokainschmuggler über ein Urteil zu drei Jahren Gefängnis nicht so recht freuen. Der Türke aus Hamburg hatte sich aufgrund seiner Spielschulden zur Schmuggelfahrt von Hamburg nach Tirol überreden lassen. Gerade 1500 Euro erhielt er als „kleinstes Rad“ unter eigener Kostentragung dafür. (fell)