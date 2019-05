Ein Mann hält laut einem Medienbericht in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse fünf Menschen als Geiseln fest. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am Dienstag berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle. Das Areal in dem Ort Blagnac sei abgesperrt.

Tatort ist demnach in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft ab. Eine offizielle Bestätigung war zunächst nicht zu erhalten.