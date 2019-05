15-Jährige auf Fahrradweg in Bozen überfallen und vergewaltigt

Bozen – Die Vergewaltigung einer 15-Jährigen schockt die Südtiroler Landeshauptstadt. Bereits am Montagnachmittag soll die Jugendliche von zwei jungen, dunkelhäutigen Männern auf einem Radweg überfallen, in ein Gebüsch gezerrt und dort von einem der beiden sexuell missbraucht worden sein, wie es in einem Bericht der Tageszeitung Dolomiten heißt.

Die italienische Polizei sucht derzeit fieberhaft nach den Tätern. Am Fahrrad wurden Fingerabdrücke entdeckt, auch DNA-Proben sollen analysiert werden. Das Opfer befand sich laut Dolomiten gestern noch im Bozner Krankenhaus in Behandlung. Untersuchungen der dortigen Ärzte hätten die Vergewaltigung bestätigt. (TT)