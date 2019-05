Jugendlicher in Sozialeinrichtung in Fügen bedrohte Betreuerinnen

Fügen – In einer Sozialeinrichtung in Fügen wurde am Mittwochabend die Polizei gerufen, da ein Jugendlicher die Betreuerinnen bedrohte.Als gegen 22 Uhr die Polizei einschritt, verhielt sich der 16-Jährige sehr aggressiv und verpasste einem der Beamten mit dem Ellenbogen einen Schlag gegen die Schläfe. Nach einem Pfeffersprayeinsatz konnte der Jugendliche schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden. (TT.com)