Mann von Auto niedergestoßen: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Ebergassing – Nach einem Verkehrsunfall in Wienerherberg in der Gemeinde Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) laufen Ermittlungen wegen Mordversuchs. Ein 40-Jähriger war am Donnerstag von einem Auto niedergestoßen und schwer verletzt worden. Er sagte aus, dass der 39 Jahre alte Mann am Steuer des Pkw soll absichtlich gehandelt habe, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag.

Im Auto des Beschuldigten befand sich auch dessen achtjährige Tochter. Der Mann gab laut Polizei zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, bestritt jedoch jegliche Absicht. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Festnahme des 39-Jährigen und die Überstellung in die Justizanstalt Korneuburg an. Das Auto wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen waren am Freitag weiterhin im Gang. Sie gingen auch in Richtung einer Beziehungstat. Bestätigt wurde seitens der Polizei, dass ein Bekanntschaftsverhältnis vorliege, was die beiden Männer angehe.

Beamte aus Gramatneusiedl waren am späten Donnerstagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls nach Wienerherberg gerufen worden. Der 40-Jährige gab an, als Fußgänger von einem Auto angefahren und gegen einen Gartenzaun gedrückt worden zu sein. Der Pkw-Lenker habe absichtlich gehandelt. „Christophorus 3“ flog das Opfer ins Landesklinikum Mödling, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. (APA)