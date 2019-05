Vater steht unter Mordverdacht: Zwei Kinder in Dresden getötet

Dresden – In einer Familie in Dresden sind zwei Kinder getötet worden. Gegen den Vater des zwei Jahre alten Mädchens und des fünf Jahre alten Bubens wird wegen zweifachen Mordes ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Polizei hatte zunächst von einem getöteten und einem lebensgefährlich verletzten Kind berichtet. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend.

Gegen den 55-Jährigen werde Haftbefehl beantragt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Mutter der Geschwister wurde verletzt und auch der unter Tatverdacht stehende Vater weist Verletzungen auf. Weitere Angaben wollen die Behörden im Laufe des Tages veröffentlichen.

Erst im vergangenen Jahr hatte es zwei Fälle mit toten Kindern in Dresden gegeben – beide im Plattenbauviertel Gorbitz. In einem Fall hatte ein Vater seine drei Jahre alte Tochter erstickt. Er wurde im September zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter stellten außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, die eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt.

Im zweiten Fall läuft derzeit der Prozess vor dem Dresdner Landgericht: Ein Vater ist angeklagt, seine zwei kleinen Töchter (drei und sechs Jahre alt) bei einem Wochenendbesuch heimtückisch und grausam getötet zu haben. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft die nicht überwundene Trennung des Mannes von seiner Frau. (dpa)