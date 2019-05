DNA verrät Täter nach 34 Jahren: Mord an Barry Crane doch noch aufgeklärt

New York – Der brutale Mord an US-Regisseur und Produzent Barry Crane, der Serien wie „Dallas“, „Der unglaubliche Hulk“ und „Die Straßen von San Francisco“ drehte, ist nach mehr als 30 Jahren offenbar aufgeklärt. Die Polizei in Kalifornien nahm am Donnerstag nach einem DNA-Abgleich einen 52-jährigen Mann fest, der die Tat Medienberichten zufolge eingeräumt hat. Bei seiner Festnahme sagte der Verdächtige zu Reportern, er könne sich nicht genau erinnern.

Eine Hausangestellte fand im Juli 1985 die Leiche des 57-jährigen Produzenten in der Garage seines Hauses in Los Angeles. Er wurde zuvor verprügelt und erwürgt. Außerdem sei sein Auto gestohlen worden.

Vor seinem Tod gehörte der US-Amerikaner zu den gefragtesten Fernsehregisseuren des Landes. Er drehte unter anderem Folgen von Hitserien wie „CHiPs“, „Hawaii Fünf-Null“, „Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann“ und „Kobra, übernehmen Sie“. NBC News zufolge war er aber noch bekannter als Bridge-Spieler. Er galt demnach als einer der besten Spieler der Welt.

Dank DNA-Spuren gelingt es der Polizei immer wieder, auch jahrzehntealte Mordfälle aufzuklären. Erst Mitte der Woche wurde gemeldet, dass die Polizei im Bundesstaat Indiana einen 42 Jahre zurückliegenden Mord an einer Studentin aufklären konnte. Anfang Mai wurde in Washington ein Verdächtiger festgenommen, der vor 25 Jahren eine Frau ermordet haben soll. (dpa)