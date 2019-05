Erfolgloses Einbrecherduo in Lienz festgenommen

Lienz – Zwei Einbrecher sind am Sonntag in Lienz kurz nach der erfolglosen Tat festgenommen worden. Die beiden Italiener (53 und 23) brachen kurz nach 19 Uhr eine versperrte Garagentür auf und drangen so in ein Wohnhaus ein. Dabei wurden sie von den Hausbesitzern überrascht, woraufhin die Einbrecher ohne Beute die Flucht ergriffen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg: Das Duo wurde nahe des Tatorts von Beamten der Polizeiinspektion Lienz festgenommen. Die beiden zeigten sich geständig. Die Männer werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)