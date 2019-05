Stans, Telfs – In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Telfs ein und stahlen eine Handkassa und eine Geldtasche. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

In Stans waren Diebe zwischen Freitag und Montag auf einer Baustelle am Werk. Sie brachen eine Werkzeugkiste auf und stahlen daraus Werkzeuge und Maschinen, wodurch ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrags entstand. (TT.com)