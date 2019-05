Sexattacke auf Italienerin in Innsbruck: Verdächtiger ausgeforscht

Innsbruck – Im Fall einer versuchten Vergewaltigung in Innsbruck Anfang April konnte die Innsbrucker Polizei einen 38-jährigen Verdächtigen ausforschen. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, soll der Österreicher am Abend des 8. April zwischen 18.45 und 20 Uhr eine 39-jährige Italienerin mit Gewalt in die Herrentoilette eines öffentlichen Gebäudes gedrängt und unsittlich berührt haben.

Die 39-Jährige trat dem Angreifer gegen dessen Oberschenkel – daraufhin ließ der Mann von ihr ab und das Opfer konnte flüchten. Der Täter suchte das Weite. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte nun der 38-Jährige ausgeforscht werden. Er wird angezeigt. (TT.com)