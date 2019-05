Genickbruch: Unbekannter tötete 20 Meerschweinchen in Verschlag

Goslar – Unbekannte haben in einer Kleingarten-Kolonie in Goslar 20 Meerschweinchen getötet. Die Tiere starben vermutlich durch Genickbruch, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Motiv sei unklar. Nach bisherigen Ermittlungen waren der oder die Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag an den eigens für die Meerschweinchen gebauten Verschlag gelangt.

Der Vorstand des Kleingartenvereins stehe vor einem Rätsel, sagte ein Sprecher. Vergleichbare Delikte habe es bisher in der knapp elf Hektar großen Kleingarten-Kolonie nicht gegeben. (APA/dpa)