Opfer der „Colonia Dignidad“ sollen bis zu 10.000 Euro erhalten

Berlin – Opfer der früheren deutschen Sektensiedlung „Colonia Dignidad“ in Chile sollen erstmals finanzielle Unterstützung bekommen. Bis zu 10.000 Euro pro Person seien vorgesehen, teilte Niels Annen, Staatsminister im deutschen Außenministerium, am Freitag in Berlin mit. Davon seien rechtskräftig verurteilte Straftäter sowie Führungspersonen ausgeschlossen.

Die „Colonia Dignidad“ war 1961 rund 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile von deutschen Auswanderern aus Siegburg bei Bonn gegründet worden. In der Kolonie kam es unter dem 2010 gestorbenen Sektenführer Paul Schäfer jahrzehntelang zu Folter, Zwangsarbeit und Kindesmissbrauch. Während der chilenischen Militärdiktatur wurden auf dem abgeschotteten Areal zudem Regimegegner gefoltert und ermordet.

Nach dem Ende der Diktatur von Augusto Pinochet 1990 begann die chilenische Justiz, gegen die Siedlung vorzugehen. Später benannte sich die Siedlung in „Villa Baviera“ um und sagte sich von Schäfer los.

Sektengründer Paul Schäfer im Jahr 2005. - AFP

Ermittlungen gegen Arzt Hartmut Hopp eingestellt

Schäfer, mit internationalem Haftbefehl gesucht, tauchte 1996 unter. Jahrelang entzog er sich dem Zugriff der chilenischen Polizei, die gegen ihn wegen Vergewaltigung Minderjähriger und Mitwirkung bei der Folterung und Ermordung von Pinochet-Gegnern ermittelte.

Erst 2005 wurde Schäfer, der offenbar über Kontakte in einflussreiche Kreise der chilenischen Gesellschaft verfügte, in Argentinien gefasst. Ein Jahr später verurteilte ihn ein Gericht in Parral wegen des Missbrauchs von Kindern in 25 Fällen zu 20 Jahren Haft. 2010 starb Schäfer im Alter von 88 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Santiago de Chile.

In Deutschland waren ab den 80er Jahren gegen Schäfer drei Ermittlungsverfahren anhängig. Sie führten aber zu keinem Prozess. Die meisten Verbrechen sind bis heute nicht aufgeklärt. Der von der chilenischen Justiz gesuchte Hartmut Hopp, ehemaliger Leiter des Krankenhauses der Colonia Dignidad, setzte sich 2011 nach Deutschland ab. Vor zehn Tagen stellte die Krefelder Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen ihn ein. Es habe sich trotz erheblichen Aufwands kein hinreichender Tatverdacht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Konkrete Hinweise auf Hopps Mitwirkung an Straftaten seien nicht festzustellen gewesen, erklärte Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Eine Opferanwältin kündigte bereits Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen an.

2016 räumte der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier ein, dass das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Santiago jahrelang nicht angemessen auf die Verbrechen in der Deutschensiedlung reagierten. Im Oktober 2018 konstituierte sich eine gemeinsame Kommission aus Bundesregierung und Bundestag. Sie stellte am Freitag ihr Hilfskonzept für die Opfer von Colonia Dignidad vor. (APA/AFP/dpa/TT.com)