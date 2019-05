Grüß-Göttin-Schild in Innsbruck mit Farbe beschmiert

Innsbruck – Das Grüß-Göttin-Schild beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte wurde am Sonntagnachmittag schon wieder Ziel eines Anschlags. Diesmal wurde der Schriftzug mit schwarzer Farbe übermalt. Die Polizei hat in der Nähe des Kreisverkehrs einen Verdächtigen überprüft. Der Mann soll mehrere Spraydosen in seinem Rucksack mitgeführt haben. (TT)