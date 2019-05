Innsbruck – Auf frischer Tat ertappte ein 77-jähriger Wohnungsbesitzer am Sonntag gegen 19.35 Uhr Einbrecher dabei, wie sie mit Gewalt seine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Landeshauptstadt aufbrechen wollten.

Der Mann ging auf die Einbrecher zu und schrie lautstark, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Sie flüchteten in den Keller, traten dort eine Türe ein und konnten über ein Fenster entkommen. Die Polizei Innsbruck-Saggen bittet unter Tel. 059133/7589 um Hinweise. (TT.com)