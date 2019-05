54-jähriger Mann aus Rosenheim vermisst, möglicher Tirol-Bezug

Rosenheim — Seit Ende März 2019 wird Agusto Lugo Perez, der zuletzt in Rosenheim wohnte, vermisst. Der letzte Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort des gesuchten Mannes fanden die Ermittler auf dem Radweg am Inndamm bei Flintsbach am Inn. Dort fand die Polizei das Damenfahrrad des 54-jährigen Kubaners, in Fahrtrichtung Kufstein.

Agusto Lugo Perez ist seit März vermisst. - Polizei Rosenheim

Daher bestehe die Möglichkeit, dass der Mann nach Tirol oder beziehungsweise Österreich unterwegs war, so die bayrische Polizei in einer Aussendung.Die Suche am Inn und der Umgebung des Auffindeortes mit Spezialeinheiten der Polizei habe keine näheren Erkenntnisse zum Verbleib des 54-Jährigen erbracht. Zum derzeitigen Ermittlungstand bestehe auch die Möglichkeit, dass der Vermisste Verbindungen nach Österreich habe. (TT.com)