Letztes Update am Do, 23.05.2019 06:15

Innsbrucker in Stiegenhaus von Unbekanntem mit Messer bedroht

In der Nacht auf Donnerstag beobachtete ein 30-Jähriger einen Mann, der sich in einem Hinterhof in Wilten verdächtig verhielt. Als der Unbekannte in seinem Stiegenhaus auftauchte, sprach der Bewohner ihn an und wurde bedroht.