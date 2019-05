Tiroler Jugendliche rauchen trotz Verbot schon vor dem 18. Geburtstag

Strafen bei Rauchen im Auto

Seit Mai 2018 gilt in Österreich ein Rauchverbot in Autos, wenn sich Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren darin befinden. Wer trotzdem raucht, riskiert eine Verwaltungsstrafe bis zu 100 Euro. Aktuell wird laut ÖAMTC in einigen skandinavischen Ländern, in den Niederlanden und in Polen über die Einführung eines Rauchverbots im Pkw diskutiert. Zu beachten ist im Urlaub, dass vielerorts das Rauchverbot bereits in Kraft ist. In Italien ist Rauchen im Fahrzeug verboten, wenn Minderjährige (unter 17 Jahren) oder Schwangere mitfahren. Wer in Frankreich mit Jugendlichen unter 18 Jahren im Auto raucht, wird laut ÖAMTC mit 135 Euro zur Kasse gebeten. In Griechenland darf in privaten Pkw und Taxis mit Kindern unter zwölf Jahren nicht geraucht werden. Bei Missachtung droht eine Strafe bis zu 1500 Euro. Im Taxi dürfen auch andere Mitfahrer nicht rauchen. (wa)