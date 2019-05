Nordafrikaner fasste eineinhalb Jahre Gefängnis aus

Mit sechs falschen Identitäten und der Justizwache trat gestern ein Nordafrikaner am Landesgericht vor Richterin Heide Maria Paul. Aber auch unter der letzten gewählten Identität schienen bei dem (somit) 22-Jährigen schon etliche Vorstrafen in Italien, Deutschland und Österreich auf. Diesmal war er nach einer Tour durch ein Szenelokal in der Innsbrucker Innenstadt verhaftet worden. Im April hatte er dort aber nicht nach Zerstreuung, sondern in der Garderobe nach Wertgegenständen gesucht. Eine Australierin war gewarnt worden und konnte so im letzten Moment Geldtasche, Sonnenbrille, Handy, Führerschein und Ausweis retten. Andere Lokalgäste hatten weniger Glück. Aufgrund einschlägiger Vorstrafen ergingen so sechs Monate Haft — unbedingt. Insgesamt zwölf Monate an alten Haftstrafen wurden zudem widerrufen, macht eineinhalb Jahre Gefängnis. Staatsanwalt Hannes Wandl: „Bislang hat Sie die Haft-Erfahrung ja nicht sonderlich beeindruckt!"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schluchzend nahm ein Unterländer gestern eine Geldstrafe über 1800 Euro wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt an. Nach dem Besuch eines Fests und dem Bruch einer Scheibe musste er im Februar von Frau und Kindern weggewiesen werden. Gegen die folgende Festnahme hatte sich der 45-Jährige auch noch allzu heftig gewehrt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Im Fall der spektakulären Bluttat in einer Innsbrucker Wohnung am 10. April wurde gestern am Landesgericht die Untersuchungshaft über den Hauptverdächtigen, einen 22-jährigen Inder, und seine 20-jährige Freundin verlängert. Einem 28-jährigen Pakistani war mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten und die rechte Hand abgetrennt worden. Die beiden Verdächtigen verzichteten gestern auf die anberaumte Haftverhandlung. Die nächste Haftverhandlung wird somit am 29. Juli stattfinden. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen zum Fall ohnehin noch weiter an. (fell)