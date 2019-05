Brandstiftungs-Serie mit Drohbriefen in Telfs aufgeklärt

Telfs – Eine Reihe von Brandstiftungen und Drohbriefen, die die Bewohner einer Siedlung in Telfs im vergangenen Jahr in Angst und Schrecken versetzt hatte, dürfte laut Polizei aufgeklärt sein. Ein 38-jähriger Deutscher wurde bereits verhaftet, eine 35-Jährige, die ihm geholfen haben soll, angezeigt.

Mehrfach hatte es in dem Mehrparteienhaus in Telfs Brände gegeben. Als dann auch noch Drohbriefe auftauchten, gerieten die Anwohner in Panik. Den Auftakt der Serie machte ein Brand im Keller des Wohnblocks Anfang Dezember des Vorjahres. Ein beherzter Anwohner konnte das Feuer mit einem Pulverlöscher ersticken. Weil es aber zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen war, mussten die Bewohner evakuiert werden. Während die Personen im Erdgeschoß selbständig die Wohnung verlassen konnten, mussten die restlichen Bewohner von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen werden. Fünf Personen mussten vor Ort wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ärztlich versorgt werden. Zwei davon – ein 76-jähriger und ein 48-jähriger Österreicher – wurden zu weiteren Untersuchungen ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Mehrere Drohbriefe aufgetaucht

Kaum einen Monat später war das Mehrparteienhaus wieder Zentrum von Polizeiermittlungen: Am 3. Jänner meldete ein Anrufer, dass ein Unbekannter in der Nacht ein Abdeckvlies angezündet habe. Bei den anschließend durchgeführten Erhebungen konnte tatsächlich ein entsprechendes Vlies im Vorbereich einer Wohnung entdeckt werden. Ein Täter konnte vorerst nicht ausgeforscht haben.

Vier Tage nach dem Zwischenfall erstattete eine 35-jährige Bewohnerin die Anzeige, dass sie einen Drohbrief in ihrem Postkasten entdeckt habe. Darin wurden weitere Brände angedroht. Die Beamten der Polizei Telfs führten eine Spurensicherung und weiteren Erhebungen durch. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Nachbarn ebenfalls ein solches Schreiben erhalten hatten. Auch diese wurden sichergestellt.

Am 8. Jänner 2019 gegen 10.40 Uhr kam es in der Wohnung der 35-Jährigen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Frau gab an, dass sie den Brand beim nach Hause kommen bemerkt und die Rettungskette in Gang gesetzt habe. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich niemand in der Wohnung. Die Brandermittler konnten die Ursache für das Feuer nicht eindeutig klären.

Verdächtiger in U-Haft

Allerdings blieb die Polizei nicht untätig: Nach intensiven Ermittlungen rückte ausgerechnet eines der mutmaßlichen Opfer ins Zentrum der Ermittlungen: die 35-jährige Frau. Sie konnte als Urheberin von zumindest einem der Drohbriefe ausgeforscht werden. Bei einer Einvernahme bestritt sie aber vehement, etwas mit den Bränden zu tun zu haben. Stattdessen beschuldigte sie einen 38-jährigen Deutschen, der ebenfalls in dem Wohnblock lebte. Der Mann sei auch an der Verteilung der Drohbriefe beteiligt gewesen, erklärte die Frau.

Tatsächlich erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, der sich aber nicht geständig zeigte. Er verwickeltes sich jedoch des Öfteren in Widersprüche. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Deutsche schließlich von Beamten der Polizei Telfs festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Die 35-Jährige wird auf freiem Fuß wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der 38-Jährige wegen des Verdachts der mehrfachen Brandstiftung, gefährlichen Drohung und der Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Über den Mann wurde zwischenzeitlich die Untersuchungshaft verhängt. Durch die Brände entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Polizisten in Telfs sind froh, dass die Geschichte ein Ende gefunden hat, nicht zuletzt, weil es auch das Sicherheitsgefühl der Anrainer wieder erhöhe. Zu dem Motiv der beiden hält sich der zuständige Sachbearbeiter bedeckt. Nur soviel: „Es war etwas Persönliches.“ (TT.com)