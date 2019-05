Bei Kontrolle in Pfunds: Schmuggler gab Vollgas

Pfunds, Samnaun – Eine spektakuläre Fahndung im Umfeld des Pfundser Zollamtes endete in der Nacht auf Dienstag mit dem Aufgriff eines amtsbekannten Schmugglers samt 175 Stangen Zigaretten aus dem Samnaun. Der Mann, ein Kosovare mit Schweizer Staatsbürgerschaft, gilt als Wiederholungstäter.

Der Reihe nach: Gegen 22 Uhr sahen die Zöllner Michael Mark und Simon Mayer einen Pkw, der auf dem Radweg am Zollhaus vorbei Richtung Pfunds fahren wollte. Das Fahrzeug konnte gestoppt werden und die Zöllner staunten nicht schlecht: Sie kannten den Lenker von früheren Amtshandlungen wegen gewerbsmäßigen Zigarettenschmuggels.

Plötzlich gab der Mann Vollgas. Doch die Fahrt endete rasch in einer Wiese mit Obstbäumen. Der Mann flüchtete zu Fuß am Inn entlang in Richtung Schweiz – bei strömendem Regen. Eine Suchaktion kam ins Rollen – mit Polizeibeamten aus dem Obergricht und Graubünden, Bundesheersoldaten und nicht zuletzt mit dem Suchhund Gin. „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat bestens funktioniert“, resümierte Fritz Kapfinger von der Steuer- und Zollkoordination, Regionalmanagement West.

Vor der Einvernahme im Zollamt durfte der Geflohene seine nasse und zerrissene Bekleidung ablegen und sich umkleiden. Dann sagte der Schmuggler, er könne sich nicht erinnern, wie die Zigaretten in sein Auto gekommen waren. Er habe tagsüber viel Alkohol getrunken. Doch ein Alkotest ergab 0,0 Promille. Die Beamten beschlagnahmten neben den Zigaretten auch den Pkw des Schmugglers. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Laut Kapfinger blüht ihm u. a. ein Finanzstrafverfahren. (hwe)