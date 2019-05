37-Jähriger soll Ex-Arbeitgeber in Seefeld bestohlen haben

Seefeld – Nach seiner Kündigung behielt ein 37-jähriger Ungar widerrechtlich den ihm anvertrauten Zentralschlüssel zu einer Gaststätte in Seefeld. Damit verschaffte er sich dann vermutlich in der Nacht auf Freitag Zutritt in die Gaststätte und entwendete daraus eine Handkasse, in welcher sich ein niederer vierstelliger Eurobetrag sowie weitere Schlüssel befanden.

Der 37-Jährige leugnet laut der Polizei, die Tat begangen zu haben. Er wird nun wegen des Verdachtes des Einbruchdiebstahles auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)