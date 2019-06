Ehepaar verwüstete Zimmer in Flüchtlingsunterkunft in Scharnitz

Am Freitagvormittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Flüchtlingsunterkunft in Scharnitz gerufen. Ein Ehepaar hatte in einem Zimmer randaliert und sich selbst verletzt. Warum, ist noch unklar.