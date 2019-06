Unbekannte brachen in Aldrans in ein Geschäft und in ein Wohnhaus ein.

Aldrans – Gleich mehrere Einbrüche gab es in der Nacht vom Freitag auf Samstag in Aldrans. Zuerst brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft ein. Sie erbeuteten dabei einen dreistelligen Eurobetrag. Vermutlich dieselben Täter drangen – ebenfalls in der Nacht – über eine offene Tor in ein Wohnhaus ein. Auch hier erbeuteten sie nur einen geringen Bargeldbetrag. Zudem wurden im Dorfzentrum die Scheiben eines Geschäftes eingeschlagen und die Fassade eines Gebäudes beschädigt. (TT.com)