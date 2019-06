Innsbruck – Wegen einer Schlägerei in der Innsbrucker Innenstadt mussten in der Nacht auf Sonntag sieben Polizeistreifen ausrücken. Drei Einheimische waren gegen 0.30 Uhr in der Maria-Theresien-Straße aneinandergeraten.

Dabei zog sich ein 18-Jähriger Verletzungen in der Augenpartie zu, die Rettung brachte ihn in die Klinik. Ein weiterer Beteiligter im Alter von 22 Jahren war leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung in der Klinik ab. (TT.com)