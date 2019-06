› Exklusiv

Printausgabe der Tiroler Tageszeitung vom Mi, 05.06.2019

Exklusiv

Tiroler Jugend wird immer gewaltbereiter

Zehn Straftaten in elf Tagen hat eine Bande aus neun Burschen in Innsbruck begangen. Die Zahl krimineller Jugendlicher blieb in Tirol in den vergangenen fünf Jahren in etwa gleich, aber die Delikte werden brutaler.

