Vom Mercedes in die Zelle: Acht Jahre Haft für Kokaindealer

Genau vor einem Jahr konnte das Landeskriminalamt einen Kokainring sprengen. Nach 14 Festnahmen fanden sich sieben Nordafrikaner im November am Landesgericht wieder. Staatsanwalt und Drogenjäger Thomas Willam konnte nach langen Observationen den Handel mit knapp einem halben Kilogramm Kokain und einem Kilo Cannabis im Rahmen krimineller Vereinigung nachweisen. Dies betraf insbesondere den 27-jährigen Erstangeklagten – einen Amtsbekannten, der sich zusammen mit dem Zweitangeklagten einen Ring an Läufern und Kurieren aufgebaut hatte. Selbst lebten die Drogenbarone eher unauffällig in Mietwohnungen und fielen in der Szene einzig durch ihre Vorliebe für Mercedes-Fahrzeuge auf. Während über die Läufer bis zu 20 Monate unbedingte Haft verhängt wurden, setzte es für den Kokain-Capo acht Jahre Gefängnis samt Verfall von 30.400 Euro an Drogengewinnen. Dagegen berief der Marokkaner: „Ich bin doch erst 27, geben Sie mir noch eine Chance! Die anderen haben doch viel weniger bekommen“, bettelte der Dealer gestern am Oberlandesgericht. Der Senat blieb jedoch bei der Strafe und reduzierte nur den Verfall auf die Hälfte. Vorstrafen fielen dem 27-Jährigen zur Last: „Ganz einfach. Je mehr Vorstrafen und verdealtes Suchtgift, umso höher die Strafe“, erklärte der Senat bei einer Strafandrohung von 15 Jahren Haft.

Jeglichen Zusammenhang mit einem Nasenbeinbruch stellte am Landesgericht ein 23-jähriger Tiroler in Abrede. Die schwere Körperverletzung hatte sich im Winter nach einem langen Skitag und einer noch längeren Einkehr beim Après-Ski ereignet. Die Krux: Trotz des Tumults wurde eben nur der Angeklagte eindeutig vom Verletzten belastet. „Selbst hat sich das Opfer den Nasenbeinbruch ja wohl nicht zugefügt“, so der Richter. Zur Hälfte bedingte 3600 Euro Geldstrafe und 1000 Euro Schmerzensgeld ergingen. (fell)