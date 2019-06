Tiroler Baufirma verlor sechsstelligen Eurobetrag an Bestellbetrüger

Mit der angeblichen Identität einer französischen Baufirma bestellten bislang unbekannte Täter am 1. und am 16. April eine große Menge an Baumaschinen bei einer Firma in Tirol. Die Firma lieferte die Baumaschinen daraufhin an angegebene Lagerstätten in England. Die vereinbarten Zahlungen blieben aus, die Kontaktpersonen waren für die Baufirma nicht mehr erreichbar. Durch den Betrug entstand für die Firma ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. (TT.com)