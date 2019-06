Patientenmord-Prozess: Verteidigung plädiert in zahlreichen Fällen auf Freispruch

Oldenburg – Rund sieben Monate nach dem Beginn des Prozesses gegen den mutmaßlichen Serienmörder und Ex-Pfleger Niels H. werden am Mittwoch die letzten Plädoyers erwartet. Die Verteidigung des wegen 100 Morden angeklagten Ex-Krankenpflegers Niels H. hat in ihrem Plädoyer für mehr als 20 Fälle Freispruch gefordert. Verteidigerin Ulrike Baumann betonte in ihrem Schlusswort das positive Aussageverhalten ihres Mandanten. Ohne diese wären viele Taten überhaupt nicht zur Anklage gekommen.

„Weder wir noch Herr H. leugnen, dass er in vielen Fällen der Täter ist. Dennoch kann er nur für Taten verurteilt werden, die er begangen hat, und nicht für Taten, die er begangen haben könnte“, sagte Baumann. .

Die Staatsanwaltschaft hatte für H. wegen 97 Morden eine lebenslange Haftstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. H. ist wegen 100 Morden angeklagt, in drei Fällen sah die Staatsanwaltschaft aber keine hinreichende Beweislage und plädierte auf Freispruch.

Nach dem Plädoyer hat H. die Gelegenheit für das letzte Wort, bevor am Donnerstag nach 24 Verhandlungstagen das Urteil gesprochen werden soll. Der 42-jährige Ex-Krankenpfleger soll von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Patienten mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt haben. Dabei brachte er laut Anklage seine Opfer mit unterschiedlichen Substanzen in lebensbedrohliche Lagen, um bei der notwendigen Reanimierung seine Kollegen zu beeindrucken. Viele Patienten überlebten diese Verbrechen nicht.

Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation hatte ihn das Landgericht Oldenburg bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. H. sitzt in der JVA Oldenburg ein.

Der Sprecher der Angehörigen, Christian Marbach, zeigte sich grundsätzlich enttäuscht vom Aussageverhalten H.s in dem Prozess. Er habe die Chance verpasst, umfassend zur Aufklärung beizutragen. „H. ist und bleibt ein Lügner. Er hat taktisch nur das eingeräumt, was ihm ohnehin zu 100 Prozent nachgewiesen werden konnte“, sagte Marbach der Deutschen Presse-Agentur. Marbachs Großvater gehört zu den Opfern, für deren Tod H. sich schon vor Gericht verantworten musste.

Seit dem ersten Prozesstag am 30. Oktober 2018 wurden 32 Zeugen vernommen, 8 von ihnen wurden vereidigt. Es sagten Ärzte und Pfleger der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. H. hatte 43 der 100 Taten eingeräumt und 5 ausdrücklich bestritten. An die übrigen 52 Taten konnte er sich angeblich nicht erinnern. H. schloss aber auch nicht aus, diese Patienten getötet zu haben. (dpa)