Teilbedingte Haftstrafen als Chance für junge Räuber

Was ging im Februar in den Köpfen von zwei Lehrlingen und zwei Gymnasiasten vor, als sie spontan vereinbarten, im Unterland einen ihnen bekannten Dealer „abzuziehen“? Diese Frage war gestern am Landesgericht mit einer Anklage wegen schweren Raubes und einer Strafandrohung von 15 Jahren Haft verbunden – die TT berichtete. Alle der bis auf eine Ausnahme unbescholtenen 18- und 19-Jährigen waren zwar zum Tatablauf geständig und reuig, die seinerzeitige Dynamik konnten sie aber selbst nicht in Worte fassen. „Es ging so schnell. Einer fragte, ob wir den Dealer abziehen sollten, und alle schrien: ‚Passt, passt, passt!‘“, erklärte einer der Angeklagten. Als sie den mutmaßlichen Dealer nicht angetroffen hatten, ging die Fahrt in Richtung Schwaz weiter, wo die Burschen zwei Passanten mit ihrer Schreckschusspistole und einem Elektroschocker konfrontierten. Das Jugendgericht reagierte mit einem weisen Fingerzeig. Ein Gymnasiast wurde freigesprochen, da er Abziehen gedanklich nicht mit einem Raub verbunden hatte. Über einen Burschen ergingen 30 Monate Haft (zehn unbedingt) und über die zwei Weiteren dreieinhalb Jahre Haft (ein Jahr unbedingt). Strafen mit Potenzial. Die Auszubildenden können den unbedingten Strafteil nach Schulabschluss nämlich mit Fußfessel verbüßen.

Pornografie mit Minderjährigen präsentiert sich im Internet in verschiedensten Varianten. Meist werden am Landesgericht Fälle verhandelt, bei denen Pädophile Bilder und Videos abspeichern oder über soziale Netzwerke teilen. Erstmals musste sich gestern ein Tiroler als Kunde einer Internet-Live-Show verantworten. 2017 war der 44-Jährige mit einer philippinischen Adresse in Kontakt getreten, die allzu junge „Barbie-Girls“ vor die Videokamera stellte. Der Tiroler hatte darauf für Geld Mädchen für Vorführungen bestellt, die ihn selbst sexuell erregen sollten. Aufgeflogen war dies alles über Kinderporno-Ermittlungen, bei denen der Tiroler mit einschlägigen Bildern ins Netz gegangen war. Der Mann befindet sich bereits in Therapie und hatte beim gestrigen Prozess noch Glück, da der Senat im Zweifel annahm, dass er die Mädchen auf unter 18 und nicht auf unter 14 Jahre schätzen konnte. Dies verringerte den Strafrahmen von zehn auf drei Jahre Haft. Zur Erstverurteilung wegen der Kinderpornobilder über 4800 Euro (zusätzlich 4500 Euro EDV-Gutachterkosten) kamen so für das Betrachten solcher Live-Shows nicht rechtskräftig weitere 4800 Euro Geldstrafe hinzu. Mit Verteidigerkosten ist der Familienvater so weit über 15.000 Euro los. (fell)