Polizei geht von Brandstiftung in Mehrparteienhaus in Fulpmes aus

Fulpmes – Das Feuer, das Samstagnacht in einem Mehrfamilienhaus in Fulpmes ausbrach, wurde gelegt. Das ergaben jetzt die Ermittlungen der örtlichen Polizeiinspektion. „Wir wissen allerdings noch nicht, ob der Brand durch Absicht oder Fahrlässigkeit entstand“, sagte eine Fulpmer Beamtin.

Wie berichtet, war es eine Matratze im Keller, die am Samstag gegen ein Uhr Feuer fing. Zum Glück platzte durch die Hitze eine Wasserleitung, die in der Folge den Feuerwehrmännern die Löscharbeiten abnahm. Was blieb, war der Rauch, der sich im Gebäude verteilte. Der Qualm war so dicht, dass die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Feuerwehrmänner das Haus evakuieren mussten. Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. (TT)