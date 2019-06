Neun Tote bei Streit unter Häftlingen in Paraguay

Asunción – Neun Häftlinge sind in einem Gefängnis in Paraguay bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden getötet worden. Weitere neun Insassen wurden bei den Zwischenfällen am Sonntag in der Haftanstalt von San Pedro verletzt. Fünf der Todesopfer wurden enthauptet und weitere drei verbrannt, wie die Polizei berichtete. Ein Neunter wurde demnach erstochen.

Paraguays Innenminister Juan Ernesto Villamayor erklärte, es habe sich um einen Streit zwischen Häftlingen der brasilianischen Bande „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) und der lokalen Drogenbande Clan Rotela gehandelt. Die Sicherheitskräfte konnten nach mehreren Stunden die Kontrolle über die Haftanstalt wiedergewinnen, wie die Zeitung ABC Color berichtete. (dpa)