Raub wegen Kryptowährung: Tiroler angeblich mit Messer bedroht

Imsterberg – Ein ominöser Fall um Kryptowährungen und eine Drohung beschäftigt derzeit die Ermittler des Tiroler Landeskriminalamts. Am vergangenen Samstag soll ein 20-Jähriger von mehreren Männern in einem Walstück bei Imsterberg mit einem Messer bedroht worden sein. „Der junge Mann veranlagt offenbar Kryptowährungen. Seine Kunden wollten nun ihr Geld zurück, der Termin wurde vereinbart. Es kam zum Treffen“, schildert LKA-Chef Walter Pupp gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Zugriff auf die virtuellen Währungen ist nur mit Passwörtern möglich.

Nun habe er aber Laptop und Handy nicht dabei gehabt, erklärte der Österreicher. Daraufhin sei er mit einem Messer bedroht und gezwungen worden, mit den Männern zu sich nach Hause zu fahren– so schilderte es der 20-Jährige zumindest bei der Polizei. Mit dem Computer und dem Handy sei die Gruppe zurück in den Wald gefahren. Dort hätten sich die mutmaßlichen Kunden dann Handy, Computer und die Zugangsdaten angeeignet und seien damit verschwunden. Zuvor hätten sie dann den 20-Jährigen noch misshandelt und dabei am Kopf verletzt.

Vieles liegt derzeit noch im Dunkeln. Die Ermittler konnten die Täter, die vermutlich aber aus dem Umfeld des Opfers stammen dürften, noch nicht ausfindig machen. „Es ist auch noch nicht klar, ob das Geld bei der Tat überhaupt noch vorhanden war oder ob etwas von der Kryptowährung übertragen oder verkauft wurde“, sagte Pupp. Immerhin soll der geforderte Betrag bei über 100.000 Euro gelegen haben. Dir Ermittlungen laufen. (TT.com)