Unbekannter wollte Neunjährigen in Obsteig ins Auto locken

Obsteig – Von einem unbekannten Mann soll ein neunjähriger Schüler in Obsteig am Montag gelockt worden sein. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der Mann habe den Buben demnach angesprochen und zum Einsteigen in seinen silbernen Pkw, vermutlich ein Opel Meriva, aufgefordert.

Der Bub ging nicht auf die Forderung ein und lief davon. Laut Personenbeschreibung handelte es sich um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit dickerer Statur. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben und mit einem grauen Shirt sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Hinweise sind an jede Polizeidienststelle erbeten. (TT.com)