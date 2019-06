Betrugsfall in Kitzbühel: Frau wollte Autos in Polen reparieren lassen

St. Johann in Tirol – Einer Betrugsmasche ist offenbar eine Tirolerin in St. Johann aufgesessen. Die 49-Jährige überließ im Februar einem 38-jährigen Polen zwei Pkw, um diese in Polen reparieren zu lassen. Im Mai erhielt sie die Nachricht, dass die Autos repariert seien. Sie solle eine Anzahlung in vierstelliger Euro-Höhe überweisen. Der Rest würde bei Übergabe abgerechnet werden.

Die Frau überwies das Geld, die Autos sah sie jedoch nie wieder. Ihr entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)