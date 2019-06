Nötigung zum Sex: „Guru“ in New York schuldig gesprochen

New York – Ein 58 Jahre alter Mann ist vor Gericht in New York schuldig gesprochen worden, als „Guru“ einer kultartigen Vereinigung teilweise minderjährige Frauen zum Sex genötigt zu haben. Eine Jury aus zwölf Menschen kam am Mittwoch nach nur rund fünfstündigen Beratungen zu dem Schluss, dass der Mann in einer Gruppe namens Nxivm Frauen mit Drohungen und Demütigungen gefügig gemacht habe.

Der selbst ernannte Guru hatte alle Vorwürfe bestritten. Er habe den Mitgliedern seiner Vereinigung im Norden des US-Bundesstaates New York nur Lebenshilfe geleistet. Nxivm gab es mehr als 20 Jahre lang, die Gruppe stellte sich als eine Gemeinschaft zur Lebenshilfe dar und gab an, mit mehr als 16.000 Menschen zusammengearbeitet zu haben.

Nachdem Medien die Vorwürfe von mehreren Frauen veröffentlicht hatten, setzte sich der nun Verurteilte nach Mexiko ab, wo er vergangenes Jahr verhaftet wurde. Das Strafmaß soll im September verkündet werden. (APA/dpa)