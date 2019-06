Wenn „Cody“ schnüffelt, gibt es kein Halten mehr

Von Thomas Parth

Imst – Schon als Welpe kam Cody zu seinem Partner. „Mein Diensthund ist ein ausgebildeter und geprüfter Schutz-, Stöber- und Fährtenhund mit Spezialausbildung Suchtmittel“, weiß Revierinspektor Auer. Er selbst hat sich gemeinsam mit seiner Familie dazu entschieden, ein Diensthundeführer zu werden. „Das ist eine Familienentscheidung, weil es für mich und Cody keinen Italienurlaub gibt“, lacht der Polizist: „Cody lebt bei mir im Familienverbund und ist damit auch Teil der Familie.“ Sein Chef, Bezirkspolizei-Kommandant Hubert Juen, bestätigt, dass für Hund und Herrl teils über mehrere Tage Rufbereitschaft besteht. „Mithilfe des Tiers konnte z. B. die Tatwaffe nach dem Mord in Imst rasch aufgefunden werden. Das Messer lag in einem Abwasserkanal. Tags darauf hat es geregnet“, deutet Kdt. Juen an, wie sehr das Bezirkskommando auf den Spürsinn des Vierbeiners zählen kann.

Bereits in der Genetik des Tieres ist ein sehr starker Drang zum Schnüffeln, Spielen und Suchen vorhanden. „Schon als Welpe haben wir mit dem Training und der Konditionierung begonnen“, berichtet Hundeführer Auer: „Alles, was Cody erlernt hat, ist aus Lob und Zuneigung entstanden. Nur das ist auch nachhaltig. Jedes Mal, wenn er im Training einen Köder erschnüffelt, wird er belohnt. Dieser Spieltrieb wird ständig gefördert und auch geprüft.“

Inklusive der Spezialausbildung kostet ein „Tasso“, wie der Codename für einen Polizeihund heißt, zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Wobei Cody bereits in sehr kurzer Zeit, u. a. durch spektakuläre Suchtmittelfunde in Höhe von gut 150.000 Euro, seinen Wert um ein Vielfaches übertroffen hat. In der Regel bleibt ein Diensthund neun Jahre im Staatsdienst. „Nach seiner Ausmusterung bekommt er bei mir seine wohlverdiente Hunderente“, lacht Auer.

Zuletzt wurde der Imster Tasso für die Suche nach einem Vermissten angefordert. Auch Einsätze bei Fußballspielen fordern die soziale Kompetenz des unzertrennlichen Duos. „Gemeinsame Streifen im FMZ Imst oder in der Innenstadt sorgen für Aufsehen“, bestätigt Kdt. Juen. Dies erfülle Präventionszwecke.