Zum Einsatz von Pfefferspray kam es in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in Sölden. Gegen 2 Uhr versprühte eine bis dato unbekannte Person Pfefferspray und verletzte einen danebenstehenden 25-jährigen Österreicher im Bereich der Augen.

Nähere Hintergründe zu Tat und Täter sind nicht bekannt. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 059133-7108. (TT.com)