Fensterscheibe von Wohnung in Oetz eingeschossen: Hinweise erbeten

Oetz – Mit einer noch unbekannten Waffe hat ein ebenfalls noch unbekannter Täter am Sonntagnachmittag eine Fensterscheibe eines Hauses in Oetz eingeschossen. Die 61-jährige Bewohnerin hielt sich in einem anderen Zimmer auf, als sie gegen 15.15 Uhr den Knall hörte. Daraufhin entdeckte sie das Einschussloch im Badezimmerfenster und verständigte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Im Badezimmer wurde ein Bleiprojektil (8-9 Millimeter) gefunden. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Oetz (Tel. 059133/7106 ) erbeten. (TT.com)