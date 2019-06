Stalkende Salzburgerin stieg ins Schlafzimmer von Münchner ein

München – Eine Salzburgerin ist am Wochenende in München wegen sexueller Nötigung und Nachstellung festgenommen worden. Die 33-Jährige war in der Nacht auf Samstag in das Schlafzimmer eines Mannes, dem sie bereits Monate lang nachstellte, eingedrungen und küsste ihn dort. Der 43-Jährige verständigte die Polizei.

Anfang 2017 hatte die Hotelangestellte den Münchner während dessen Urlaubsaufenthalt in Österreich kennengelernt. Obwohl der 43-Jährige ihr mehrmals klar machte, dass er keinen Kontakt wünsche, ließ sie nicht ab. Auch mehrere Strafanzeigen und gerichtliche Kontaktverbote konnten die 33-Jährige nicht stoppen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Nacht zum Samstag war sie dann auf ungeklärte Weise in die Wohnung des Mannes eingedrungen und hatte den Schlafenden geküsst. Da die Frau keinen festen Wohnsitz hat, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. (APA/dpa)