Tierarzt in Reutte warnt vor Giftköder

Im letzten Moment hat ein Hundebesitzer seinem Vierbeiner in Reutte einen Rattengiftbeutel aus dem Maul gerissen. Der Vorfall ereignete sich in der Archbachsiedlung. Tierarzt Johannes Härting, der den Hund untersuchte und Entwarnung geben konnte, mahnt zur Vorsicht. „Das für Ratten und Mäuse gedachte Gift löst inneres Verbluten aus." Auch Kinder seien nicht ungefährdet. Wie der Beutel in die Nähe von Garagen kam, darüber will Härting nicht spekulieren. (TT)